È morto Rocco Commisso presidente dell’ACF Fiorentina

Nella notte è venuto a mancare Rocco Commisso, presidente e proprietario dell’ACF Fiorentina, all’età di 76 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la società viola, di cui ha guidato con impegno e passione il percorso negli ultimi anni. La notizia è stata confermata dalla stessa società, che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia Commisso.

È venuto a mancare nella notte Rocco Commisso, presidente e proprietario dell' ACF Fiorentina. Aveva 76 anni. L'imprenditore italoamericano era da tempo sottoposto a cure, come comunicato dalla famiglia e dalla società viola. La notizia è stata diffusa dall'ACF Fiorentina con una nota ufficiale nella quale la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina hanno espresso profondo dolore per la scomparsa del Presidente, definito «un esempio, una guida, un uomo leale e fedele». Rocco Commisso aveva acquisito la Fiorentina nel 2019, instaurando fin da subito un rapporto diretto e profondo con la città di Firenze e con il popolo viola.

