Durosinmi debutta con entusiasmo nella sua nuova squadra, dimostrando grande capacità realizzativa. Gilardino, allenatore, apprezza il suo stile e il talento mostrato in campo, definendolo un centravanti di qualità. La presenza del giovane attaccante nigeriano rappresenta un elemento positivo per il team, che si prepara a nuove sfide con fiducia e speranza.

In soli venti minuti ha realizzato quel che a tutti gli attaccanti del Pisa non erano riuscito in cinque mesi: un gol alla Cetilar Arena, una specie di impresa visto che è appena il secondo segnato in casa dai toscani. Debutto da mille e una notte per il nuovo centravanti Rafiu Durosinmi, che con un mese di inattività a livello ufficiale e due soli allenamenti alle spalle, ha realizzato "una rete straordinaria, da centravanti vero". La certificazione doc è di un ex gran de attaccante, il suo nuovo allenatore Alberto Gilardino, che conta sui gol del nigeriano per inseguire la salvezza. Un percorso difficile ma Durosinmi, molto religioso (ha dedicato la vittoria a Dio oltreché ai compagni e alla dirigenza) non ha problemi a candidarsi a messia del Pisa: "Il mio lavoro è segnare e spero di farne tanti per aiutare la squadra a rimanere in Serie A", ha detto a fine partita quando gli è stato consegnato il trofeo di migliore in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Durosinmi, rete al debutto e gioia senza limiti: "Il mio mestiere è fare gol"

Leggi anche: Pagelle Pisa Atalanta, non basta la rete di Krstovic, Durosinmi subito in gol!

Leggi anche: Gol Bonny, bellissima rete al volo per il 5-0 in Inter Venezia: c’è gioia anche per lui!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: attacco bergamasco spuntato, gioia per Durosinmi al debutto.

Pisa Atalanta, debutto da favola per Durosinmi: il nuovo bomber segna nel finale e firma il gol decisivo contro la Dea - Pisa Atalanta, debutto da favola per Durosinmi: il nuovo bomber segna nel finale e firma il gol decisivo contro la Dea Il Pisa ritrova il gol davanti al proprio pubblico e lo fa grazie a Rafiu Durosin ... calcionews24.com