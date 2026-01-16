Pagelle Pisa Atalanta non basta la rete di Krstovic Durosinmi subito in gol!

Le pagelle di Pisa-Atalanta analizzano i protagonisti della 21ª giornata di Serie A, evidenziando i principali risultati e le prestazioni dei giocatori. La partita si è conclusa con un pareggio, grazie alla rete di Krstovic e al gol immediato di Durosinmi. Di seguito, i voti e le valutazioni dei protagonisti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro disputato alla Cetilar Arena.

PISA – Scuffet 7.5; Calabresi 6 (90' Bozhinov s.v.), Canestrelli 6, Coppola 6.5; Touré 6.5, Marin 6 (68' Leris 6.5), Aebischer 6.5, Angori 5; Tramoni 6.5 (68' Piccinini 6.5), Moreo 6; Meister 5 (68' Durosinmi 7.5). ATALANTA – Carnesecchi 7; Scalvini 6 (70' Krstovic 6), Hien 6.5, Ahanor 5; Musah 5 (56' Zappacosta 6), de Roon 6.5, Pasalic 5 (56' Ederson 6.5), Bernasconi 5; De Ketelaere 5, Zalewski 6 (81' Sulemana s.v.); Scamacca 5 (56' Raspadori 5).

