Due milioni per le scuole | Lavori per la sicurezza

Il comune di Monteroni d’Arbia ha ottenuto un finanziamento di 300 mila euro destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri e funzionali per gli studenti, investendo nel futuro delle nuove generazioni. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di interventi più ampi dedicati alla sicurezza e al benessere delle scuole del territorio.

Il comune di Monteroni d'Arbia investe nel futuro e nella sicurezza degli studenti. L'amministrazione ha ottenuto un altro finanziamento di 300.000 euro per l'adeguamento strutturale della scuola primaria Rodari, con l'obiettivo di rendere l'istituto di Viale Fratelli Rosselli sempre più innovativo, sicuro e inclusivo. Un intervento che si inserisce in un percorso di riqualificazione della scuola in linea con i parametri europei, dopo il finanziamento di 1.800.000 euro di fondi Fesr 2021-2027 per l'efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola. "L'edilizia scolastica ha sempre rappresentato e costituisce una priorità assoluta per la nostra amministrazione non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici – sottolinea il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni - Un edificio moderno e funzionale è infatti una risorsa educativa fondamentale che contribuisce alla crescita dei giovani.

