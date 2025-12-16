Scuole 1,75 milioni dal Pnrr per sicurezza e accessibilità | Lavori affidati entro aprile

Il Comune ha richiesto un finanziamento di 1,75 milioni di euro dal PNRR per interventi di sicurezza e accessibilità in dieci scuole comunali. L’obiettivo è avviare i lavori di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche entro aprile.

Il Comune ha presentato la richiesta di finanziamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza per interventi straordinari di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche in dieci edifici scolastici comunali. L’istanza, curata dalla. Genovatoday.it

