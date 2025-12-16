Scuole 1,75 milioni dal Pnrr per sicurezza e accessibilità | Lavori affidati entro aprile

Il Comune ha richiesto un finanziamento di 1,75 milioni di euro dal PNRR per interventi di sicurezza e accessibilità in dieci scuole comunali. L’obiettivo è avviare i lavori di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche entro aprile.

Il Comune ha presentato la richiesta di finanziamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza per interventi straordinari di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche in dieci edifici scolastici comunali. L’istanza, curata dalla. Genovatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 175 Cantieri PNRR Video 175 Cantieri PNRR Video 175 Cantieri PNRR Scuole, 1,75 milioni dal Pnrr per sicurezza e accessibilità: "Lavori affidati entro aprile" - Il Comune candida dieci edifici scolastici a un bando del ministero dell’Istruzione e del merito. genovatoday.it

Scuole di Bari, corsa contro il tempo per i fondi Pnrr: cosa sarà pronto nel 2026 - Il Pnrr ha consentito importanti finanziamenti per la riqualificazione di numerosi edifici delle superiori in città. baritoday.it

CAMPOBASSO, 50 MILIONI DI EURO PER STRADE E NUOVE SCUOLE DELLA PROVINCIA Scopri quali - facebook.com facebook

18,7 milioni dal Ministero per rendere le scuole accessibili a tutti: rampe, ascensori e interventi per l’inclusione nelle scuole statali e paritarie gdc.ancidigitale.it/scuole-piu-acc… #scuola #inclusione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.