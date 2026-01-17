Divi pentiti Filippo Timi si scusa di avere interpretato il Duce | L’ho fatto ma ero giovane

Filippo Timi si è scusato per aver interpretato Benito Mussolini da giovane, affermando di averlo fatto in età giovanile. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di artisti come Luca Marinelli, che hanno espresso rammarico per ruoli interpretati legati alla figura del Duce. Entrambi gli attori riflettono sulla complessità di rappresentare personaggi storici controversi, evidenziando le sfide e le responsabilità legate a tali interpretazioni nel cinema e in televisione.

Ricordate la sofferenza di Luca Marinelli per l’interpretazione del Duce? Sulla falsariga del povero Marinelli che aveva dato il volto alla versione tv del romanzo di Antonio Scurati, versione flop, che non ha avuto anche il sequel annunciato, ci si mette pure Filippo Timi, a versare lacrime sul suo ruolo da Benito Mussolini giovane in Vincere di Marco Bellocchio. Le scuse per avere interpretato Mussolini. «Ero giovane, avevo 34 anni. Come il giovane Mussolini avevo quella fame, quella spregiudicatezza. Poi io, ringraziando l’universo, sono sempre stato spontaneamente buono. Dissi a Bellocchio che vedevo Mussolini come uno attraversato da un fiume nero», ha detto Timi nell’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

