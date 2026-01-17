Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Sassuolo 1-0 McTominay vicino al raddoppio

Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Napoli e Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A. Attualmente, il risultato è 1-0 in favore dei partenopei, con McTominay vicino al raddoppio. La cronaca, i risultati e i dettagli della sfida sono disponibili in tempo reale, insieme alle altre partite di questa giornata, tra cui Pisa Atalanta.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Napoli Sassuolo 1-0, McTominay vicino al raddoppio Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 1-2, accorcia McTominay! Iniziano i secondi tempi! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: ancora McTominay, è 2-2 Inter Napoli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Como-Milan 1-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Rabiot, gli highlights. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

Napoli-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: si gioca il secondo tempo, decide Lobotka - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Live Napoli-Sassuolo 1-0, McTominay sfiora il raddoppio al Maradona - 0 contro il Parma, gli uomini di Conte sono pronti per affrontare il Sassuolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate. ilmattino.it

SERIE A | In campo Napoli-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo Udinese-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

