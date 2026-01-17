Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Sassuolo 1-0 McTominay vicino al raddoppio

Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Napoli e Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A. Attualmente, il risultato è 1-0 in favore dei partenopei, con McTominay vicino al raddoppio. La cronaca, i risultati e i dettagli della sfida sono disponibili in tempo reale, insieme alle altre partite di questa giornata, tra cui Pisa Atalanta.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

