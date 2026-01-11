Diretta gol Serie A LIVE | ancora McTominay è 2-2 Inter Napoli

Segui la diretta delle partite di Serie A della 20ª giornata, con aggiornamenti in tempo reale, risultati e analisi delle sfide principali. In questa sessione, l’attenzione è rivolta alla partita tra Inter e Napoli, che si mantiene equilibrata con un punteggio di 2-2. Aggiornamenti, cronaca e dettagli sono disponibili per offrire un quadro completo della giornata di campionato.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE INTER NAPOLI QUI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: ancora McTominay, è 2-2 Inter Napoli Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Dimarco, tutto pari in Inter Napoli Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 1-2, accorcia McTominay! Iniziano i secondi tempi! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tutte le notizie sul calcio in; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Udinese - Pisa in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola. Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite, 21^ giornata (oggi 11 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: la 21^ giornata prosegue domenica 11 gennaio con 14 partite, l'Arezzo cerca la fuga giusta nel girone B. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio espugna il “Bentegodi”! Diretta gol live score (11 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite, spicca il posticipo oggi domenica 11 gennaio 2026 per la 20^ giornata. ilsussidiario.net

Serie A: Fiorentina-Milan 1-1, vincono Parma e Lazio. Ora Inter-Napoli: 2-1. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Fiorentina- tg24.sky.it

SERIE A | Inter-Napoli in campo 0-0 - DIRETTA #ANSA x.com

-Inter-Napoli diretta serie A: segui il big match di oggi live - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.