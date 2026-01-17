Detassare semplificare | Milei e Mamdani convergenze parallele

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione originale, chiara e sobria, grammaticale corretta, senza enfasi né sensazionalismi, adatta a Google e lunga massimo 80 parole. Detassare, semplificare: Milei e Mamdani, convergenze parallele Nel suo discorso inaugurale, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è definito democratico socialista e ha annunciato misure volte a ridurre la pressione fiscale e semplificare le procedure amministrative. Pur proven

Per quanto siano lontani, qualcosa li unisce: la convinzione che l’eccesso di regolamentazione uccida la crescita. Quella che per Mamdani è la risposta pragmatica a un’esigenza concreta, per Milei è invece parte di una strategia più ampia e coerente Nel suo discorso inaugurale, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che si definisce un democratico socialista, ha promesso che sostituirà “la freddezza dell’individualismo selvaggio con il calore del collettivismo”. Viceversa, il presidente dell’Argentina, Javier Milei, che dice di essere un libertario anarcocapitalista, ha scosso i delegati a Davos proclamando che “il capitalismo di libero scambio è l’unico strumento che abbiamo per combattere la fame, l’indigenza e la povertà estrema in tutto il pianeta”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Detassare, semplificare: Milei e Mamdani, convergenze parallele Leggi anche: Le convergenze parallele di Mosca e M5s: Zakharova e Conte accomunati dagli stessi slogan Leggi anche: “Fuoripista”: da Brueghel ai contemporanei, convergenze tematiche in mostra a Bergamo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Detassare, semplificare: Milei e Mamdani, convergenze parallele - Per quanto siano lontani, qualcosa li unisce: la convinzione che l’eccesso di regolamentazione uccida la crescita. ilfoglio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.