Da Mosca, la portavoce del ministero degli Esteri russo commenta il crollo della Torre dei Conti a Roma dicendo che “l’Italia crollerà completamente se continuerà a sprecare soldi per sostenere l’Ucraina”. Da Roma, l’ex premier grillino scrive sui social che il governo “spende miliardi per le armi mentre taglia la sanità e abbandona gli italiani”. Cambiano i canali, Telegram o Facebook, ma la melodia è simile: l’Italia è vittima dei suoi alleati, l’Occidente è in rovina, la colpa è dei soldi mandati a Kiev. Zakharova fa propaganda di Stato. Conte fa propaganda elettorale. Il linguaggio, il tono e persino i bersagli però finiscono per sovrapporsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le convergenze parallele di Mosca e M5s: Zakharova e Conte accomunati dagli stessi slogan