Caso SocialMediaGirls e Francesca Barra | come difendersi da deepfake e foto false online

Hanno preso il suo volto e lo hanno applicato a un corpo nudo creato dall’intelligenza artificiale. È successo a Francesca Barra, vittima ignara del forum SocialMediaGirls che conta oltre 7,5 milioni di utenti e ospita “deepnude”, immagini generate da IA e diffuse in rete senza autorizzazione. Il deepfake è la nuova frontiera della violenza di genere. Si tratta di un attacco reputazionale, di un furto d’immagine, del corpo, e del diritto di decidere come la propria immagine viene usata e mostrata. “Non è un divertimento, è un abuso”, ha dichiarato Barra, ricordando che un’immagine falsa può avere effetti reali sulla vita, sulla famiglia e sul lavoro di una persona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caso SocialMediaGirls e Francesca Barra: come difendersi da deepfake e foto false online

