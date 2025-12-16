Cannavaro non ha dubbi | Il Napoli vincerà lo scudetto Allegri è una volpe di rara intelligenza
Fabio Cannavaro si esprime con sicurezza sulla corsa allo scudetto, dichiarando che il Napoli sarà il vincitore. L'ex difensore della Nazionale ha anche commentato la sagacia di Allegri, definendolo una
L'ex difensore della Nazionale Fabio Cannavaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i diversi temi, la lotta scudetto e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni al quotidiano milanese. Pianetamilan.it
“PROBLEMA DI QUESTO NAPOLI? ALTRO CHE QUESTIONE DI RUOLI!”, CANNAVARO NON HA DUBBI! #shorts
Napoli, Fabio Cannavaro: «Scudetto e Coppa è tutto in gioco» - Se l'era legata al dito la battuta di Gattuso e allora Fabio Cannavaro, l'ultimo Pallone d'Oro del ... ilmattino.it
Cannavaro: «L’Italia deve andare al Mondiale. Conte? Un martello» - Sulla scelta di allenare l’Uzbekistan, Cannavaro chiarisce: «Non l’ho fatto per i soldi. napolipiu.com
Cannavaro: “Serie A senza continuità. Napoli forte, ma gli infortuni pesano” Fabio Cannavaro, ex difensore campione del mondo e attuale commissario tecnico dell’Uzbekistan, ha analizzato il momento della Serie A in un’intervista rilasciata a Sky Sport, soffer - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.