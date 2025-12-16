Cannavaro non ha dubbi | Il Napoli vincerà lo scudetto Allegri è una volpe di rara intelligenza

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Cannavaro si esprime con sicurezza sulla corsa allo scudetto, dichiarando che il Napoli sarà il vincitore. L'ex difensore della Nazionale ha anche commentato la sagacia di Allegri, definendolo una

cannavaro non ha dubbi il napoli vincer224 lo scudetto allegri 232 una volpe di rara intelligenza

© Pianetamilan.it - Cannavaro non ha dubbi: “Il Napoli vincerà lo scudetto. Allegri è una volpe di rara intelligenza”

L'ex difensore della Nazionale Fabio Cannavaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i diversi temi, la lotta scudetto e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni al quotidiano milanese. Pianetamilan.it

“PROBLEMA DI QUESTO NAPOLI? ALTRO CHE QUESTIONE DI RUOLI!”, CANNAVARO NON HA DUBBI! #shorts

Video “PROBLEMA DI QUESTO NAPOLI? ALTRO CHE QUESTIONE DI RUOLI!”, CANNAVARO NON HA DUBBI! #shorts
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

cannavaro ha dubbi napoliNapoli, Fabio Cannavaro: «Scudetto e Coppa è tutto in gioco» - Se l'era legata al dito la battuta di Gattuso e allora Fabio Cannavaro, l'ultimo Pallone d'Oro del ... ilmattino.it

cannavaro ha dubbi napoliCannavaro: «L’Italia deve andare al Mondiale. Conte? Un martello» - Sulla scelta di allenare l’Uzbekistan, Cannavaro chiarisce: «Non l’ho fatto per i soldi. napolipiu.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.