Gudmundsson della Fiorentina si configura come una possibile alternativa per il mercato di gennaio. Ottolini tiene sotto controllo la situazione, valutando le opzioni più adatte per rafforzare la squadra. La sua candidatura, considerata di livello, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per l’attacco, in un contesto di mercato ancora in evoluzione. La situazione resta sotto osservazione, con aggiornamenti che arriveranno nelle prossime settimane.

Gudmundsson Juve: il fantasista della Fiorentina entra nei radar di Comolli come opzione di lusso per rinforzare la trequarti di Spalletti. Il casting per individuare il rinforzo perfetto da regalare a Luciano Spalletti in questa finestra di mercato si arricchisce di un nuovo, prestigioso protagonista che milita nel nostro campionato. Mentre le cronache sportive si sono finora focalizzate sul possibile ritorno di Chiesa o sull’ ascesa del giovane Maldini come prime scelte, la dirigenza della Juventus dimostra di avere una visione a 360 gradi, tenendo in caldo alternative di assoluto spessore tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gudmundsson Juve, l’attaccante della Fiorentina è una valida alternativa: Ottolini monitora la situazione. Le ultime

Leggi anche: Vlahovic Juve: visite al J Medical per l’attaccante dopo l’infortunio con la Nazionale. Ecco come sta e le ultime in vista della sfida contro la Fiorentina – VIDEO

Leggi anche: Gudmundsson Fiorentina, addio a gennaio? Una big italiana ha individuato nell’islandese il giusto rinforzo per la seconda parte di stagione. Le ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Juventus rivuole Chiesa ma i piani B sono Maldini e Gudmundsson - La Juventus cerca un esterno sul mercato e come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo principale è l'ex Fiorentina Federico Chiesa. firenzeviola.it