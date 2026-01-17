Da Chieti alla guida di una storica comunione massonica | Loris Di Giovanni è il nuovo Gran Maestro

Loris Di Giovanni, nato nel 1971 a Chieti, è stato nominato nuovo Gran Maestro della Gran Loggia della Perfetta Unione. Con due lauree dedicate alla massoneria e una lunga esperienza nel settore, rappresenta una figura di riferimento nel panorama massonico italiano. La sua nomina segna un momento importante per la storica istituzione, confermando l’impegno di continuità e rinnovamento nel rispetto delle tradizioni.

Classe 1971, teatino d’origine e con due lauree entrambe dedicate alla massoneria, Loris Di Giovanni è ufficialmente il nuovo Gran Maestro della Gran Loggia della Perfetta Unione (G.L.P.U.), comunione massonica mista di Rito Scozzese Antico e Accettato, carica che ricopre dal 1° dicembre 2025. La Gran Loggia della Perfetta Unione nasce dall’unione di tre logge: la “Parfaite Union” all’Oriente di Chieti — che assume il titolo di loggia madre con numero 1 e richiama la prima loggia castrense napoleonica creata a Chieti dall’intendente Pierre Joseph Briot, promotore della Carboneria in Abruzzo e Calabria — la “Gesualdo III de Felici” all’Oriente di Pianella, intitolata al primo Maestro Venerabile della R. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Loris Di Giovanni, storico della massoneria, alla guida della Gran Loggia della Perfetta Unione.

