Quando l’Ansia Sociale Colpisce un Uomo Adulto | Cosa Dicono gli Esperti?
Ansia sociale, un Disturbo Poco Discusso. L’ansia sociale è spesso associata a giovani adulti e. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#GMG FRAGILITÀ, ANSIA E RITIRO SOCIALE NEGLI ADOLESCENTI: A GENOVA "UN BISOGNO LATENTE E DIFFUSO" Dal progetto "Tag Teen Agency" sugli adolescenti genovesi emergono situazioni di forte rabbia e aggressività, dipendenza da dispositivi - facebook.com Vai su Facebook