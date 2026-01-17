Cosa ci dice l' ultima carta geologica dell' Etna

L'ultima carta geologica dell'Etna fornisce approfondimenti sulla sua struttura e sui processi che ne hanno modellato il territorio nel corso del tempo. Con la collaborazione di Gianluca Groppelli, ricercatore del Cnr Igag di Milano, questa analisi contribuisce a comprendere meglio le caratteristiche e i rischi associati a uno dei vulcani più attivi al mondo. Un documento utile per studi scientifici e per una maggiore consapevolezza del territorio.

All'origine del vulcano con Gianluca Groppelli, ricercatore del Cnr Igag (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria) di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

