Copenaghen la marcia di protesta per la Groenlandia | le immagini dall' ambasciata Usa

A Copenaghen, si è svolta una manifestazione di sostegno alla Groenlandia, con migliaia di partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. Molti hanno mostrato la bandiera groenlandese, esprimendo solidarietà e attenzione verso le questioni legate all’isola. La marcia si inserisce in un contesto di crescente interesse internazionale per le tematiche ambientali e geopolitiche legate alla Groenlandia.

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Copenaghen, molte delle quali con la bandiera della Groenlandia, per manifestare il proprio sostegno all’isola. Altri hanno esposto cartelli con slogan come “ Make America Smart Again ” e “ Hands Off ”. Altre manifestazioni erano in programma per il fine settimana, anche a Nuuk, la capitale groenlandese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito per mesi sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia, un territorio semiautonomo della Danimarca, alleata della NATO, e all’inizio di questa settimana ha affermato che qualsiasi cosa che non fosse il controllo dell’isola artica da parte degli Stati Uniti sarebbe “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Copenaghen, la marcia di protesta per la Groenlandia: le immagini dall'ambasciata Usa Leggi anche: Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela” Leggi anche: “Presto la Groenlandia”: cosa significa il post Usa che ha mandato nel panico Copenaghen Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Copenaghen, la marcia di protesta per la Groenlandia: le immagini dall'ambasciata Usa - (LaPresse) Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Copenaghen, molte delle quali con la bandiera della Groenlandia, per manifestare ... stream24.ilsole24ore.com

