Controlli della Gdf e dell' Adm nel porto | così hanno smascherato l' affaire russo

Nel porto di Brindisi, controlli congiunti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane hanno portato alla scoperta di un traffico illecito. Un’imbarcazione, apparentemente di una piccola isola dell’Oceania, risultava invece di origine russa, trasportando materiale ferroso. L’intervento ha permesso di svelare dettagli importanti su un'operazione illecita, evidenziando l’efficacia dei controlli nelle attività di sicurezza e contrasto alle frodi commerciali.

BRINDISI - Batteva bandiera di una piccola isola dell'Oceania, ma in realtà proveniva dalla Federazione Russa e trasportava materiale ferroso. Dopo gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, con il coordinamento della procura, la nave è stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza. Avrebbe insomma provato a bypassare il divieto sia di effettuare operazioni commerciali in determinate località, inclusi alcuni porti della Federazione, sia di importare determinate categorie di merci, divieto imposto dall'Unione Europea in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

