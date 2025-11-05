Continuano i commenti di Vince Russo in merito alle recenti programmazioni della WWE. Stando ad un suo tweet, il noto booker ha aspramente criticato il recente dato di ascolto dell’ultima puntata di SmackDown (al di sotto di un milione di ascolti) dando quindi conferma al visibile calo di qualità nel prodotto come da lui stesso sottolineato più volte negli ultimi mesi. Nell’ultima parte del post, Russo si interroga chiedendosi se Triple H verrà incolpato in merito. E voi, siete d’accordo con le parole di Vince Russo? I told you over and over again, week after week after week of bad programming was going to catch up with the @WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vince Russo: “Gli ascolti di SmackDown così bassi non hanno giustificazioni. Triple H è il colpevole.”