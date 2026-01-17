Conferenza stampa Bisseck post Udinese Inter | All’andata non è andata come volevo ora sono vicino al 100% Sull’intesa con Luis Henrique vi dico questo

Dopo la recente vittoria contro Udinese Inter, Bisseck ha commentato la propria prestazione e l’andamento della stagione. Nel corso della conferenza stampa, il difensore nerazzurro ha condiviso le sue impressioni sull’andamento personale, evidenziando il miglioramento rispetto alla partita d’andata contro l’Udinese. Ha inoltre parlato della collaborazione con Luis Henrique, offrendo uno sguardo sulla crescita del team e sulle prospettive future.

Inter News 24 Conferenza stampa Bisseck post Udinese Inter: le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Yann Bisseck al termine di Udinese Inter, match del 21° turno di Serie A 202526 vinto dai nerazzurri. SUL MATCH E SULLE DIFFERENZE CON L'ANDATA – « In Serie A non ci sono partite semplici, il mister ci ha detto che dobbiamo stare in partita per 95?. Possiamo anche soffrire, giocare senza la palla e difendere bene. Tutti abbiamo fatto una buona partita. La partita d'andata non è stata come volevo. Non ero al 100%, ero appena tornato. Ora ci sono molto vicino, continuo a lavorare e a imparare dai compagni e dal mister.

