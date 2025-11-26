Oasis pausa dopo reunion e tour mondiale
la pausa degli oasis: un’interruzione inattesa dopo il ritorno in grande stile. Il mondo della musica ha assistito con sorpresa all’annuncio di una nuova pausa da parte degli Oasis, pochi giorni dopo aver concluso un tour mondiale che ha segnato un ritorno memorabile sulle scene internazionali. Dopo sedici anni di assenza dai palchi, la band britannica ha attraversato un momento di grande successo, culminato con sold-out in molte città e un’accoglienza calorosa da parte dei fan di vecchia data e di nuove generazioni. La notizia ha preso tutti alla sprovvista, poiché in molti si aspettavano ulteriori appuntamenti e concerti nel 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
