Commisso il ricordo della Serie A | ecco l’iniziativa su tutti i campi della 21^ giornata

In occasione della 21^ giornata di Serie A, è prevista un’iniziativa per ricordare Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, scomparso recentemente. L’evento si svolgerà su tutti i campi, offrendo un momento di riflessione e rispetto per la figura di Commisso, che ha lasciato un’impronta significativa nel calcio italiano. Un’occasione per onorare la sua memoria e il suo contributo allo sport.

Commisso. La Serie A si prepara a rendere omaggio a Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, scomparso nella notte lasciando un vuoto profondo nel calcio italiano. La notizia ha colpito l’intero ambiente sportivo, suscitando immediatamente reazioni di cordoglio da parte di club, dirigenti e istituzioni, uniti nel ricordo di una figura centrale degli ultimi anni del panorama viola. Fin dalle prime ore della mattinata sono arrivati messaggi di vicinanza alla famiglia Commisso e alla società gigliata da numerose realtà del calcio professionistico. Anche l’ Inter ha espresso ufficialmente il proprio cordoglio, seguito dalle parole del presidente Giuseppe Marotta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 21^ giornata Leggi anche: Morte Commisso: Bologna-Fiorentina si gioca. Doloroso minuto di silenzio su tutti i campi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rocco Commisso: il cordoglio del Presidente della Lega Calcio Serie A - – “A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso . nove.firenze.it

