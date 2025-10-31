Agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto finisce in ospedale Il grave episodio nel carcere di Frosinone

La sicurezza interna al carcere di Frosinone torna al centro delle cronache dopo l'ennesima aggressione. Un agente di Polizia Penitenziaria è stato brutalmente assalito da un detenuto e ha necessitato di ricovero urgente e intervento chirurgico presso l' Ospedale "Spaziani" di Frosinone. L'episodio ha fatto scattare l' allarme rosso nelle rappresentanze sindacali, con la FNS CISL di Frosinone che segnala una situazione critica nella Casa Circondariale. Il profilo dell'aggressore e le criticità strutturali. L'aggressore è un detenuto definito "problematico", già destinatario di provvedimenti disciplinari.

agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto finisce in ospedale il grave episodio nel carcere di frosinone

© Dayitalianews.com - Agente della polizia penitenziaria, aggredito da un detenuto, finisce in ospedale. Il grave episodio nel carcere di Frosinone

