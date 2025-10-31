Agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto finisce in ospedale Il grave episodio nel carcere di Frosinone
ABBONATI A DAYITALIANEWS La sicurezza interna al carcere di Frosinone torna al centro delle cronache dopo l’ennesima aggressione. Un agente di Polizia Penitenziaria è stato brutalmente assalito da un detenuto e ha necessitato di ricovero urgente e intervento chirurgico presso l’ Ospedale “Spaziani” di Frosinone. L’episodio ha fatto scattare l’ allarme rosso nelle rappresentanze sindacali, con la FNS CISL di Frosinone che segnala una situazione critica nella Casa Circondariale. Il profilo dell’aggressore e le criticità strutturali. L’aggressore è un detenuto definito “problematico”, già destinatario di provvedimenti disciplinari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Benvenuto a Marco Fogo, nuovo agente della Polizia Locale di Tombolo! L’Amministrazione Comunale dà il benvenuto a Marco Fogo, che da oggi entra ufficialmente a far parte del Corpo di Polizia Locale di Tombolo. Un caloroso augurio di buon lav - facebook.com Vai su Facebook
#PMTerredargine #PLInforma è stato pubblicato sul sito http://terredargine.it l'avviso di selezione pubblica per l'aggiornamento dell'elenco di idonei all'assunzione nel profilo Agente Polizia Locale, scadenza 17/10/25.La Candidatura va presentata online: http:/ - X Vai su X
Agente penitenziario aggredito nel carcere di Frosinone: è in ospedale ed necessita di intervento chirurgico - “Apprendiamo che nell’istituto penitenziario di Frosinone un agente è stato aggredito da un detenuto, problematico ed già noto per ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it
A Vibo aggredito un agente di polizia penitenziaria: frattura del setto nasale - Il Sappe denuncia il clima di pericolo costante e chiede interventi immediati per garantire la sicurezza del personale. Scrive zoom24.it
Ancora violenza nel carcere di Vibo: frattura nasale per un agente aggredito. Il Sappe: «Situazione esplosiva» - Per l’operatore colpito potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Da ilvibonese.it