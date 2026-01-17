Choc in città è morta la mamma di due figli piccoli precipitata dal quarto piano
Una tragedia si è verificata a Cercola, dove una donna di 28 anni è deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano del suo appartamento in via Matilde Serao. La vittima lascia due figli piccoli. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia colpita da questa perdita improvvisa.
Tragedia a Cercola per la morte di una 28enne. La giovane è precipitata dal quarto piano del suo appartamento situato in via Matilde Serao. Vani i soccorsi per la donna, mamma di due figli piccoli non c'è stato niente da fare. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un possibili suicidio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Aversa, dramma in serata: 14enne precipitata dal quarto piano. È grave
Leggi anche: Mamma uccide i figli piccoli e si trasferisce, anni dopo la scoperta choc
Muore giovane titolare di nota hamburgeria: città sotto choc https://ebx.sh/xdCR7z - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.