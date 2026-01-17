Choc in città è morta la mamma di due figli piccoli precipitata dal quarto piano

Una tragedia si è verificata a Cercola, dove una donna di 28 anni è deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano del suo appartamento in via Matilde Serao. La vittima lascia due figli piccoli. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia colpita da questa perdita improvvisa.

