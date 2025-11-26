Mamma uccide i figli piccoli e si trasferisce anni dopo la scoperta choc
Un caso di omicidio in famiglia ha segnato la cronaca locale, arrivando a una sentenza definitiva solo dopo anni di indagini e silenzi. La protagonista, una donna di 45 anni, è stata riconosciuta colpevole dell’uccisione dei suoi due figli, e condannata all’ ergastolo. La vicenda risale al 27 giugno 2018, quando, secondo le autorità, la madre avrebbe somministrato ai bambini una dose letale di antidepressivi sciolti nel succo di frutta, all’interno della loro abitazione. Ciò che ha fatto poi la donna è ancora più inquietante. Leggi anche: Musica sotto shock, il cantante muore improvvisamente Madre uccide i due figli: il caso che ha sconvolto la Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Uccide il figlio, la mamma in silenzio davanti al giudice. Oggi l'interrogatorio di garanzia in Tribunale a Trieste #ANSA
#NEWS - #Trieste, tragedia a #Muggia: madre uccide il figlio di 9 anni. Lutto cittadino e il parroco annuncia una veglia di preghiera. Il bambino, Giovanni, è morto per un taglio alla gola. Dopo il delitto, la donna - 55 anni di nazionalità ucraina — ha tentato
Quando mamma o papà uccide il figlio: da Cogne a Muggia gli infanticidi in Italia - Vite interrotte quelle dei piccoli, prima ancora di cominciare, quando ancora gli ... Da msn.com
Mamma uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola: trovato in bagno. Era affidato al papà - A dare l'allarme è stato il padre del bambino non riuscendo a mettersi in contatto con la donna. Riporta today.it
Madre uccide figlio: mons. Trevisi (Trieste), “tragedia di tutti. Ci scopriamo incapaci di proteggere i più piccoli” - “La tragedia del piccolo Giovanni è anche la tragedia della sua mamma, del suo papà e di tutta la comunità. Come scrive difesapopolo.it