Chivu a Dazn | Vi spiego la scelta tra Pio e Bonny Siamo pronti per i 3 punti e consapevoli di una cosa

14 dic 2025

Prima del calcio d’inizio della partita contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato dichiarazioni a Dazn. Nel suo intervento, ha spiegato la scelta tra Pio e Bonny e ha condiviso la determinazione della squadra di puntare alla vittoria, evidenziando la consapevolezza di alcuni aspetti fondamentali per il match.

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Genoa in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di  Genoa Inter, il tecnico nerazzurro  Cristian Chivu  ha presentato così la partita valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Dazn. PERCHÉ PIO E NON BONNY? – « Perché fa una bella coppia con Lautaro, perché c’è una gara non semplice e c’è da mettere fisicità oltre alla qualità: bisogna adattarsi velocemente alla partita sapendo che il Genoa ha carattere e viene da un buon momento ». Internews24.com

