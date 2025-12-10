Juventus Pafos Chiellini | Abbiamo un solo risultato a disposizione ed è la vittoria Sul futuro di Spalletti dico una cosa

A pochi minuti dalla sfida tra Juventus e Pafos, Giorgio Chiellini ha sottolineato l'importanza di ottenere una vittoria per facilitare il cammino della squadra. Intervistato da Sky Sport, il dirigente bianconero ha evidenziato la necessità di concentrarsi sull’obiettivo principale, senza lasciare spazio a altre considerazioni.

Juventus Pafos, Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermando sulla necessità della vittoria per mettere in discesa il cammino A pochi minuti dalla sfida contro il Pafos, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. RISCATTO – «C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Pafos, Chiellini: «Abbiamo un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. Sul futuro di Spalletti dico una cosa»

Juventus Pafos, Chiellini: «Abbiamo un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. Sul futuro di Spalletti dico una cosa» - Juventus Pafos, Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermando sulla necessità della vittoria per mettere in discesa il cammino A pochi minuti dalla sfida contro il Pafos, Giorgio Chiellin ... Riporta calcionews24.com

Juve-Pafos | Chiellini su Spalletti: "Juve a lungo termine? Sarei felice" | OneFootball - Sesta giornata di Champions League per la Juventus che all'Allianz ospita la sorpresa della competizione: il Pafos di David Luiz. Secondo onefootball.com

#Juventus- #Pafos, le formazioni ufficiali Vai su X

Juventus, nel Pafos c'è David Luiz: "Ce la giochiamo. Sarri mi fumava addosso" - facebook.com Vai su Facebook