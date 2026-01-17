Chi è la donna trovata senza vita nel capannone dismesso

Una donna è stata trovata senza vita in un capannone dismesso. Le circostanze della morte sono ancora oggetto di indagine, mentre l’autopsia ha rilevato lesioni che potrebbero essere attribuite a morsi di animali. La vicenda è al centro di approfondimenti da parte delle autorità, che cercano di chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

L'autopsia al momento non ha escluso che le lesioni riscontrate possano essere ricondotte a morsi di animali. Ma intanto continuano gli accertamenti sul corpo della donna ritrovata senza vita all'interno di un capannone dell'area abbandonata dell'ex Enel, a Monza. L'allarme era scattato nella notte dell'8 gennaio scorso, quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Squadra mobile e del Gabinetto provinciale di polizia scientifica della questura di Monza e della Brianza sono intervenuti all'interno dello stabile abbandonato a seguito della segnalazione di un cittadino che indicava la presenza di una persona senza vita.

