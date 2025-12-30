Tragedia a Siena giovane donna trovata senza vita nel suo appartamento dalla madre

A Siena, una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento dalla madre, dopo che non aveva risposto alle sue chiamate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Restate aggiornati su questa vicenda seguendo i nostri aggiornamenti.

Non rispondeva più alle chiamate della madre. A Siena una giovane di 26 anni, L.F., è stata trovata morta all'interno della propria abitazione. A fare la tragica scoperta è stata la madre, che ieri, 29 dicembre si è recata nell'appartamento della figlia, nella zona periferica della città, dopo giorni di telefonate rimaste senza risposta. Il ritrovamento in casa. Entrata nell'abitazione intorno alle 11 del mattino, la donna si è trovata davanti una scena drammatica: il corpo della figlia era a terra, accanto a lei la cagnolina che L. aveva adottato, rimasta a vegliarla. Le urla della madre hanno attirato l'attenzione e fatto scattare l'allarme.

Siena, Luna Falchi è la ragazza trovata morta in casa in zona Acquacalda-Petriccio: ipotesi malore - Una ragazza di 26 anni, Luna Falchi, è stata trovata morta a Siena , nella zona Acquacalda-Petriccio. virgilio.it

Donna di 26 anni trovata morta in casa: è stata la mamma a dare l'allarme - Una giovane donna di 26 anni è stata trovata morta all’interno della propria abitazione nella zona di Acquacalda–Petriccio, nel comune diSiena. msn.com

