Cervaro famiglia allontanata dal paese | divieto di ritorno per i genitori del dodicenne violento

Il Tribunale di Cassino ha adottato una misura cautelare che prevede il divieto di ritorno a Cervaro per i genitori di un dodicenne coinvolto in comportamenti violenti. Il padre è stato trasferito in un albergo, mentre madre e figli sono stati sistemati in una casa famiglia. Questa decisione mira a tutelare la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti, rappresentando un caso di particolare rilevanza nel contesto locale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il minore, già al centro di numerose segnalazioni da parte dell'istituto scolastico, aveva manifestato nel tempo comportamenti sempre più aggressivi e intemperanti L'intera famiglia del dodicenne che per mesi ha seminato paura e tensione all'interno della scuola media di Cervaro è stata allontanata dal paese su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino e su richiesta del procuratore capo Carlo Fucci. Il provvedimento, notificato nei giorni scorsi, prevede per entrambi i genitori il divieto di ritorno nel Comune di Cervaro, ritenuto necessario per tutelare la collettività e interrompere una situazione ormai considerata fuori controllo.

