Condannata all’ergastolo Dahbia Benkired | violentò e uccise la dodicenne Lola Daviet

La Corte d’Appello di Parigi ha condannato Dahbia Benkired, ventisette anni, alla tipologia di ergastolo più dura prevista dal codice penale francese, la réclusion à perpétuité incompressible. Tre anni fa la donna, di origine algerina, ha violentato, torturato e ucciso la dodicenne Lola Daviet. Il 14 ottobre 2022 la bambina era uscita da scuola, diretta a casa, in un palazzo nel diciannovesimo arrondissement di Parigi, dove i suoi genitori lavoravano come custodi. Si era però imbattuta in Benkired, che l’aveva tirata a forza nell’ascensore e poi condottq al sesto piano, nell’appartamento della sorella sorella. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Condannata all’ergastolo Dahbia Benkired: violentò e uccise la dodicenne Lola Daviet

