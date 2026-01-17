Oggi la nostra attenzione si concentra sulle Olimpiadi invernali, che si trovano sotto minaccia. Un gruppo di oppositori e disturbatori si prepara a creare problemi, mettendo a rischio la sicurezza e la serenità dell’evento. È importante rimanere vigili e informati, per comprendere le dinamiche e garantire un’adeguata attenzione a ciò che accade. Continueremo a seguire la vicenda con attenzione e chiarezza, offrendo un quadro obiettivo e affidabile.

Fate molta attenzione, amici lettori, alla nostra prima pagina di oggi. Le Olimpiadi invernali sono sotto attacco: c'è la solita galassia (un po' di cosiddetti antagonisti, con manovalanza «maranza») che si prepara a far casino. Molto casino. Se va male, cercano il morto. Se va meno male, cercano l'incidente in mondovisione. Nell'uno o nell'altro caso, vogliono creare problemi al governo, vogliono fare male all'Italia, vogliono dare l'idea che il Paese sia lacerato e attraversato da tensioni. La miscela è quella che abbiamo già conosciuto lo scorso autunno (pensate alla stazione di Milano sfasciata e a non poche manifestazioni violente): una saldatura tra estremisti di sinistra e ProPal, tra centri sociali e ecoattivisti, con soggetti di seconda generazione a fare da massa di manovra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cercano il morto (o l'incidente in mondovisione)

Olimpiadi sotto attacco i giochi di Milano-Cortina nel mirino di anarchici antagonisti e centri sociali.

