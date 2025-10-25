Incidente Roma si cercano altre auto

22.00 Gli inquirenti, che indagano sull'incidente avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo a Roma che è costato la vita alla 20enne Beatrice Bellucci, sono alla ricerca dei conducenti delle altre auto coinvolte in quella che potrebbe essere stata una gara clandestina e che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso, fuggendo. Dinamica in corso di ricostruzione con analisi filmati delle telecamere sulla strada; se confermata configurerebbe un reato per il quale c'è l'arresto: omicidio stradale per mancato soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

