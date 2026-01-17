Se c'è una cosa che Maria De Filippi ha saputo dimostrare nel corso della sua lunga carriera di successo è quella di saper anticipare e seguire i desideri (anche inespressi) del pubblico e lo fa soprattutto grazie agli ospiti che accoglie nello studio di C'è posta per te, che torna questa sera su canale 5 con un nuovo episodio che è stato già in grado di attirare su di sé l'attenzione del pubblico, persino di quella fetta di spettatori che non sono grandi appassionati dello show, ma che questa sera potrebbero valutare comunque di dargli un'occasione. Questo perché è stato annunciato che i due ospiti di questa sera sono Emma Marrone e Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C'è posta per te, stasera l'ospitata di Stefano De Martino e Emma Marrone: cosa può succedere

Leggi anche: C’è Posta per Te, arrivano Emma Marrone e Stefano De Martino nella seconda puntata

Leggi anche: C’è Posta per Te, stasera 17 gennaio: Emma e Stefano De Martino ospiti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Can Yaman arrestato per droga E stasera è annunciato a C' è posta per te; Stasera in tv c' è Zamora il film d’esordio di Neri Marcorè | portieri improbabili timidezze e dolce nostalgia degli Anni 60; Can Yaman arrestato ma in TV è tutto pronto | stasera C’è posta per te con l’attore turco sarà in onda lo stesso; Can Yaman arrestato ma stasera è a C’è posta per te | perché la puntata va in onda lo stesso.

C’è posta per te, Can Yaman e nonna Fina: ecco cosa è successo dopo la puntata, tutti sotto choc.

«Emma partecipa per la decima volta a C’è Posta per Te, mentre per Stefano si tratta della sesta apparizione. » C’è Posta per Te torna stasera, sabato 17 gennaio 2026, con il secondo appuntamento in prima serata su Canale 5. Dopo l’esordio che ha superat - facebook.com facebook

C’è Posta per Te anticipazioni stasera 17 gennaio: i super ospiti di Maria De Filippi • Secondo appuntamento stasera per C'è Posta per Te: Emma Marrone e Stefano De Martino ospiti di Maria De Filippi. Le anticipazioni della puntata x.com