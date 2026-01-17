Castellamare di Stabia | furto a spinta conduce i carabinieri in un deposito di scooter rubati 2 arresti

Nella notte a Castellamare di Stabia, i Carabinieri e la polizia locale hanno effettuato controlli nelle zone più frequentate, portando all’arresto di due persone e al recupero di scooter rubati. L’intervento, finalizzato a garantire la sicurezza cittadina, ha permesso di smascherare un episodio di furto a spinta e di identificare i responsabili. Questa operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e prevenire il crimine.

Controlli notturni nelle zone affollate: due arresti e scooter recuperati. I Carabinieri di Castellammare di Stabia, insieme a personale della polizia locale, hanno concluso questa notte un servizio di controllo del territorio, organizzato nelle zone più affollate della città ai piedi dei Lattari. Due le persone arrestate per furto. Carmine Maggio (cl 2006) e Rosario di Tommaso (cl 2004) sono stati sorpresi mentre spingevano uno scooter appena rubato. Un furto "a spinta " che non è sfuggito ai militari. Hanno seguito i due fino ad un deposito che sembrava abbandonato. Bloccati e arrestati dopo una violenta colluttazione, Maggio e Di Tommaso sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

Castellammare, furto a spinta di scooter: i carabinieri scoprono un deposito di mezzi rubati. Due arresti - Castellammare – Una notte di controlli serrati nel centro cittadino si è conclusa con due arresti e il recupero di diversi scooter rubati. cronachedellacampania.it

Castellammare, ladri seriali di scooter: arrestati - A Castellammare "furto a spinta" conduce i carabinieri in un deposito di scooter rubati. lostrillone.tv

