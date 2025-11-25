Furto nel deposito Atap di Pordenone | rubati dieci filtri antiparticolato
Danni e disagi per l'Atap di Pordenone dopo quanto successo nella giornata di lunedì 24 novembre. I ladri si sono introdotti all'interno dell'azienda rubando dai bus parcheggiati all'interno del deposito dieci filtri antiparticolato. Sono dei dispositivi installati allo scopo trattenere e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
