Recenti episodi di furto evidenziano l'uso di dispositivi chiamati

Il sospettato numero uno si chiama "jammer", dispositivo elettronico che consente ai ladri di intercettare i telecomandi delle auto in modo da rubare al loro interno senza lasciare segni di effrazione. Potrebbe essere questo infatti il trucco utilizzato dai malviventi ai danni di una coppia di Strettoia, la cui casa è stata svaligiata sabato sera mentre si trovavano a cena in Darsena a Viareggio. Grazie al marchingegno, che è vietato dalla legge italiana e funziona emettendo onde radio che interferiscono con la frequenza dei telecomandi, i ladri potrebbero essere entrati in macchina senza colpo ferire, portandosi via le chiavi di casa – gesto che le forze dell’ordine sconsigliano nel modo più assoluto – e il libretto di circolazione in modo da individuare subito l’indirizzo delle vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubano chiavi e libretto. Poi svaligiano l’abitazione

Rubano chiavi e libretto. Poi svaligiano l’abitazione.

