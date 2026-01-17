carmelo silva il disegnatore di gol

Carmelo Silva, noto come il disegnatore di gol, è stato un illustratore di grande talento che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del calcio. Trent’anni fa, la sua scomparsa segnò la fine di un’epoca in cui le sue tavole sulla Gazzetta rappresentavano azioni, reti e emozioni di molte generazioni di appassionati. La sua opera ha contribuito a raccontare lo sport in modo semplice e immediato.

Silva disegnava i gol. E anche i fuorigioco, le rovesciate, le papere e i portieri in confusione. E poi faceva i ritratti ai giocatori in posa negli spogliatoi con le mani sui fianchi. Una volta Mumo Orsi, attaccante oriundo argentino della Juventus e suonatore di violino in un’orchestra di tango, gli disse: "Amigo, fame un bel disegno che devo mandarlo alla mia ragazza a Buenos Aires. Ma il mio naso non è un bel naso. Lo voglio più piccolo e corto". Orsi aveva un naso a becco che non finiva mai, era alto poco più di un metro e mezzo e aveva gli occhi da furetto e i capelli impomatati come Rodolfo Valentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

