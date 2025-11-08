L' eroe dimenticato Nel ventre di Napoli il segreto del disegnatore di aerei
Novembre 1943. Walter ha 25 anni e ha paura. Walter voleva fare il contadino in Ohio, adesso invece sta nascosto sotto terra, in mezzo a centinaia di persone terrorizzate. Un mese fa è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
VIDEO - L'eroe dimenticato. Nel ventre di Napoli il segreto del "disegnatore di aerei" - facebook.com Vai su Facebook
L'EROE DIMENTICATO È A ROMA! Domani, 30 ottobre, ore 17:30, al Palazzo delle Esposizioni, non perdere: "L'Angelo di Buenos Aires" La storia di Filippo Di Benedetto: un emigrato che sfidò la dittatura argentina per salvare centinaia di vite. Ideali, c - X Vai su X
L'eroe dimenticato. Nel ventre di Napoli il segreto del "disegnatore di aerei" - Walter voleva fare il contadino in Ohio, adesso invece sta nascosto sotto terra, in mezzo a centinaia di persone terrorizzate. Da ilmattino.it