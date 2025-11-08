L' eroe dimenticato Nel ventre di Napoli il segreto del disegnatore di aerei

Ilmattino.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novembre 1943. Walter ha 25 anni e ha paura. Walter voleva fare il contadino in Ohio, adesso invece sta nascosto sotto terra, in mezzo a centinaia di persone terrorizzate. Un mese fa è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

l eroe dimenticato nel ventre di napoli il segreto del disegnatore di aerei

© Ilmattino.it - L'eroe dimenticato. Nel ventre di Napoli il segreto del "disegnatore di aerei"

Scopri altri approfondimenti

eroe dimenticato ventre napoliL'eroe dimenticato. Nel ventre di Napoli il segreto del "disegnatore di aerei" - Walter voleva fare il contadino in Ohio, adesso invece sta nascosto sotto terra, in mezzo a centinaia di persone terrorizzate. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Eroe Dimenticato Ventre Napoli