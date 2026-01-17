Carlo Conti potrebbe tornare per Sanremo 2027? Parla un dirigente Rai
Un dirigente Rai ha recentemente commentato la possibilità di un ritorno di Carlo Conti a Sanremo nel 2027. Mentre non ci sono conferme ufficiali, l'ipotesi suscita interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La decisione finale dipenderà da vari fattori legati alla programmazione e alle scelte della produzione, che terranno conto anche della storia e del ruolo di Conti nel festival.
Nonostante l’edizione 2026 non sia ancora iniziata, gli occhi del web sono già puntati al Festival di Sanremo 2027. Come è noto a tutti, da mesi il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno al timone della kermesse musicale. In molti dunque si stanno chiedendo chi sarà a prendere il suo posto e naturalmente in rete non mancano le indiscrezioni. Attualmente il nome più accreditato è quello di Stefano De Martino, tuttavia al momento da parte dell’azienda e del presentatore stesso non è giunta ancora alcuna conferma. Nelle ultime ore è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti. 🔗 Leggi su Novella2000.it
