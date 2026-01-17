Carbonia trovato cadavere 53enne in un parco | indagini in corso

Nella notte, i carabinieri di Carbonia e Cagliari sono intervenuti nel Parco Rosmarino, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 53 anni. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per far luce sulla vicenda.

Nella notte i carabinieri della Compagnia di Carbonia, in provincia del Sud Sardegna, e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti presso il Parco Rosmarino dopo il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo. L'intervento è partito da una segnalazione giunta ai Vigili del Fuoco per un principio di incendio all'interno dell'area verde. Giunti sul posto per le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno scoperto che le fiamme stavano interessando gli arti inferiori di una persona, che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia.

