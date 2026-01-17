Canzi |  Spero che la gente si accorga di quello che sta facendo la Juventus Women Noi simili all’Inter su Perry…

In un’intervista recente, Canzi ha espresso il suo apprezzamento per il percorso della Juventus Women, sottolineando le similitudini con l’Inter, specialmente in relazione a Perry. Le sue parole invitano a osservare con attenzione i progressi della squadra femminile, evidenziando l’importanza di riconoscere i risultati e il lavoro che stanno portando avanti. Un commento che sottolinea l’attenzione verso lo sviluppo del calcio femminile in Italia.

Canzi: «Spero che la gente si accorga di quello che sta facendo la Juventus Women. Noi simili all’Inter, su Perry.». Le parole del tecnico. La  Juventus Women  si prepara a tornare in campo dopo l’entusiasmante trionfo in Supercoppa Italiana. Smaltiti i festeggiamenti, le bianconere sono attese domani, domenica 18 gennaio alle 15:30, dal big match contro l’Inter, valido per la decima giornata della Serie A Femminile. Il tecnico  Massimiliano Canzi  ha presentato la sfida di Milano sottolineando l’importanza del momento e analizzando i temi tattici dell’incontro. Il peso del trofeo e l’abbraccio dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

