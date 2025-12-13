Fabregas risponde alla Gazzetta | Questa gente che parla di arroganza non capisce niente di quello che si sta facendo
Cesc Fabregas risponde alle critiche de La Gazzetta dello Sport, difendendo il proprio atteggiamento dopo le accuse di arroganza a seguito della sconfitta contro l’Inter. L’ex centrocampista si confronta con le osservazioni sulla sua umiltà, evidenziando la propria visione e il percorso che sta affrontando.
La Gazzetta aveva criticato Fabregas dopo i quattro gol presi a San Siro dall’Inter e aveva scritto “un po’ di umiltà aiuterebbe. Invece Fabregas, dopo aver preso 4 gol e non aver visto palla, dice: « Non ho visto differenze tra noi e l’Inter» “. Sulla questione il tecnico spagnolo non ha lasciato correre e al primo accenno in conferenza stampa oggi, in vista del match contro la Roma, ha replicato con tono deciso. Tornando sul crollo con l’Inter Fabregas alza la voce: «E’ una mia sconfitta per come ho preparato la partita contro una squadra top top top. Ho visto la partita contro il Liverpool e penso che abbiamo fatto tante cose meglio di loro, però siamo in un momento di costruzione e crescita. Ilnapolista.it
Fabregas risponde alla Gazzetta: «Questa gente che parla di arroganza non capisce niente di quello che si sta facendo» - Nella conferenza di presentazione della sfida contro la Roma Fabregas risponde alle accuse della Gazzetta di essere arrogante ... ilnapolista.it
Como, Fabregas: “La rosa è completa al 90%. Messi? Mai direi mai” - Le parole dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport: tra mercato, presente e futuro Un mercato in continuo movimento e una serie di amichevoli di prestigio. gianlucadimarzio.com
Cruciani: "Se il Como avesse dato ok, Fabregas non sarebbe andato all'Inter?". Risponde Zazzaroni - facebook.com facebook
Cruciani: "Se il Como avesse dato ok, Fabregas non sarebbe andato all'Inter?". Risponde Zazzaroni x.com
FABREGAS: Non ho visto una grande differenza tra noi e l'Inter. Sconfitta pesante, ma... | DAZN