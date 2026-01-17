Calciomercato Roma giallorossi indemoniati | vogliono anche l’esterno di Conte

Il calciomercato della Roma si intensifica, con la società sempre più determinata a rafforzare la rosa. Tra i nomi più discussi emerge quello di Noa Lang, esterno di grande talento, molto richiesto in questa finestra di mercato. La dirigenza giallorossa valuta attentamente le opportunità per migliorare la squadra e consolidare le proprie ambizioni nella seconda parte della stagione.

Calciomercato Roma. Il mercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Noa Lang. L’esterno olandese, arrivato al Napoli soltanto la scorsa estate per una cifra importante, è finito improvvisamente al centro di numerosi rumors dopo essere scivolato nelle gerarchie tecniche. Una situazione inattesa fino a poche settimane fa, ma che ora lo rende uno dei profili più ambiti di questa sessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha deciso di inserirsi con decisione nella corsa al giocatore. Il club giallorosso monitora con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole però della forte concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Roma, Celik è finito nel mirino di quella big italiana. La posizione dei giallorossi e la volontà dell’esterno turco

Leggi anche: Calciomercato Juventus, è vera bagarre per quell’obiettivo dalla Bundesliga: lo vogliono anche Milan e Roma a gennaio! Ultimissime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Roma news/ Joshua Zirkzee a un passo: lo United fissa la data! (oggi 27 dicembre 2025) - Calciomercato Roma news: Joshua Zirkzee è vicinissimo ai giallorossi, ecco quando il Manchester United può liberarlo (oggi 27 dicembre 2025) Il grande colpo di gennaio per il calciomercato Roma è ... ilsussidiario.net

Calciomercato Roma News/ Zirkzee, giallorossi più vicini: proseguono i contatti (22 dicembre 2025) - Calciomercato Roma News: l'attaccante olandese ex Bologna potrebbe tornare in Serie A, questa volta alla corte di Gasperini (22 dicembre 2025) Il calciomercato Roma è alla disperata ricerca di un ... ilsussidiario.net

Colpo De Rossi in casa Roma, affare Genoa dai giallorossi - Roma e Genoa sono ad un passo dal chiudere un colpo di calciomercato con Daniele De Rossi che potrebbe ricevere un bel regalo dalla sua ex squadra. calciomercato.it