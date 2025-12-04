Calciomercato Juventus è vera bagarre per quell’obiettivo dalla Bundesliga | lo vogliono anche Milan e Roma a gennaio! Ultimissime
Calciomercato Juventus, quell’attaccante portoghese è in uscita dal suo club: si profila un duello a tre tutto italiano per gennaio, costa 28 milioni. Le strategie del calciomercato Juventus in vista della sessione invernale si stanno delineando con urgenza e precisione, complice la pesante tegola dell’infortunio di Dusan Vlahovic che terrà il serbo lontano dai campi fino a primavera. La dirigenza bianconera, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, è costretta a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di un profilo offensivo giovane, di qualità e possibilmente accessibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Juventus, Chiellini: "Vlahovic fuori 3 mesi. Pronti per il mercato se necessario" ? https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-chiellini-vlahovic-fuori-3-mesi-pronti-per-il-mercato-se-necessario?fsp_sid=1661861 ? di Virgilio Covelli - facebook.com Vai su Facebook
"#Calciomercato #Juventus: #Openda non segna, costo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Calciomercato Juve: arrivano i soldi della Champions - Tuttosport fa i conti in tasca alla Juventus, che incassa circa 43,5 milioni di euro (contro i 65,3 della scorsa stagione) per questa edizione della Champions League: 8,6 milioni per la partecipazione ... Secondo calciomercato.com
Vera Juve - 2 sul Bodo/Glimt in Champions League “Vera Juve” titola La Gazzetta dello Sport dopo il successo per 3- Segnala tuttojuve.com
Home Mercato Video Foto Rosa - Non vogliamo certo mettere fretta agli uomini mercato della Juventus: la gestione firmata Luciano Spalletti è solo all'alba, dovrà conoscere prima bene la squadra, trasmettergli il proprio credo e ... Da sportmediaset.mediaset.it
Calciomercato Juventus, Ceccarini: 'Per gennaio i bianconeri monitorano Davide Frattesi' - com la priorità della Juventus a gennaio è l’acquisto di un centrocampista di alto livello. Come scrive it.blastingnews.com