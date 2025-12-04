Calciomercato Juventus, quell’attaccante portoghese è in uscita dal suo club: si profila un duello a tre tutto italiano per gennaio, costa 28 milioni. Le strategie del calciomercato Juventus in vista della sessione invernale si stanno delineando con urgenza e precisione, complice la pesante tegola dell’infortunio di Dusan Vlahovic che terrà il serbo lontano dai campi fino a primavera. La dirigenza bianconera, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, è costretta a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di un profilo offensivo giovane, di qualità e possibilmente accessibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, è vera bagarre per quell’obiettivo dalla Bundesliga: lo vogliono anche Milan e Roma a gennaio! Ultimissime