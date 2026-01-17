Calciomercato Juve i bianconeri si inseriscono per Zirkzee | è sfida alla Roma?

La Juventus ha manifestato interesse per Joshua Zirkzee come possibile rinforzo offensivo, entrando in competizione con la Roma. La società bianconera sta valutando attentamente questa opzione, nel tentativo di rafforzare il reparto avanzato in vista della nuova stagione. La situazione rimane in evoluzione, con le rispettive strategie di mercato che si confrontano per assicurarsi il profilo più adatto alle esigenze della squadra.

La Juventus non conosce sosta e continua incessante la caccia al rinforzo ideale per ridisegnare il proprio reparto offensivo. L'obiettivo del Football Director Damien Comolli è chiaro: non farsi trovare impreparati in vista della chiusura del mercato e regalare a Luciano Spalletti una pedina di spessore, capace di alternarsi con gli attuali titolari e offrire nuove soluzioni tattiche al tecnico di Certaldo. Se la pista principale conduce a Londra per un numero 9 di peso, nelle ultime ore sta prendendo corpo una suggestione alternativa e affascinante che risponde al nome di Joshua Zirkzee. Il "Piano A" della dirigenza piemontese rimane, al momento, Jean-Philippe Mateta.

