Calciomercato Juve Massara allo scoperto sugli ex obiettivi Zirkzee e Raspadori alla Roma | i dettagli

Durante un’intervista a Dazn, Massara ha commentato la situazione relativa agli ex obiettivi di mercato della Juventus, Raspadori e Zirkzee, attualmente alla Roma. Il dirigente ha fornito aggiornamenti sui loro stati di avanzamento e sui possibili sviluppi futuri, offrendo un quadro chiaro della posizione delle due società e delle prospettive di mercato legate a questi calciatori.

Calciomercato Juve, Massara ai microfoni di Dazn ha fatto il punto su due ex bianconeri come Raspadori e Zirkzee. Le parole del ds della Roma. Il panorama del calciomercato della Juve rimane uno dei più dinamici della Serie A, con intrecci che coinvolgono non solo le entrate dirette, ma anche le mosse delle principali rivali e i retroscena su obiettivi sfumati. Prima del match contro il Sassuolo, il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Dazn per chiarire la posizione del club giallorosso su due profili che, a lungo, sono stati accostati alla Vecchia Signora: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori.

