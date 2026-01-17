Calcio Napoli | 1-0 al Sassuolo ma che fatica!

Il Napoli supera il Sassuolo con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Lobotka al settimo minuto. La partita è stata caratterizzata da molte difficoltà e fatica per i partenopei, che hanno portato a casa i tre punti. Ora la squadra si prepara alle sfide contro Copenaghen e Juventus, incontri fondamentali per il proseguimento della stagione.

Un gol di Lobotka al 7? regala i tre punti ad un Calcio Napoli stanco. Ora Copenaghen e Juventus per due partite che possono segnare la stagione. Ancora in campo dopo tre giorni, ancora alle prese con i tanti infortuni che non permettono a Conte di fare le giuste rotazioni.

Napoli - Sassuolo 1 - 0: gli azzurri tornano a vincere, ma che fatica!

