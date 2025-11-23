Napoli vince ma che fatica contro Sassari | senza Mitrou-Long Flagg fa la voce grossa

Guerri Napoli conquista due punti battendo Banco di Sardegna Sassari 86-75: super Flagg con 24 punti, bene anche Bolton e El Amin. Primo quarto Magro lascia Mitrou-Long fuori dal quintetto base, con capitan Gentile a sostituirlo. Simms comincia male con una palla persa, una tripla sbagliata e due falli in tre minuti. Flagg si carica la squadra, ma Sassari inizia con il piede giusto. Ottime le percentuali da due nel primo periodo. Napoli però concede troppo nel pitturato e dal perimetro. Ceron e Buie i più ispirati. Nel finale di quarto, gli azzurri riescono a portarsi in vantaggio. 24-21 Secondo quarto Beliauskas punisce dall’arco, Napoli resta sopra grazie ai canestri di Bolton, Flagg ed El Amin. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it