Con la ripartenza nel fine settimana anche di Prima, Seconda e Terza categoria la macchina dei dilettanti si rimette in moto in blocco e oggi l’anteprima è affidata a 9 anticipi che riguardano le squadre modenesi (ore 15). In Promozione umori opposti fra Solierese (foto) e Camposanto: i gialloblù (6 vittorie e 2 pari nelle ultime 8) hanno agganciato la zona playoff e si presentano senza Lazzaretti, Marani, Vaccari e Ligabue, in forte dubbio Pagano, i biancoverdi reduci da 6 ko di fila e terz’ultimi sono decimati per le assenze di Tammaro, Momodu, Gonzales, Vitiello, Diozzi e Mogavero, in dubbio Ofosu e Ndrejaj, mister Luppi convocherà anche due 2009. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Si giocano ben nove anticipi. La Solierese riceve il Camposanto

